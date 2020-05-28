Минфин перечислил 100 млрд рублей регионам для компенсации снижения доходов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Минфин РФ перечислил 100 млрд рублей регионам для компенсации снижения их доходов. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

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"Минфин России 26 мая 2020 года, согласно распоряжению правительства РФ, перечислил 100 млрд рублей 56 российским регионам для компенсации снижения их доходов. Средства направят в те субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов РФ в условиях ухудшения экономической обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции.