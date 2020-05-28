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Пандемия коронавируса нового типа

Штаб РЖД по борьбе с коронавирусом рекомендовал продлить удаленный режим работы до 30 июня

Дистанционно сейчас работает 115 тыс. сотрудников компании

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Штаб РЖД по борьбе с коронавирусом рекомендовал продлить режим удаленной работы для сотрудников холдинга, сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД.

"Учитывая эпидемиологическую обстановку и сохраняющиеся ограничения, штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции для обеспечения бесперебойного перевозочного процесса в ОАО "РЖД" рекомендовал продлить режим удаленной работы до конца июня. Вместе с тем, начиная с июня при снятии ограничительных режимов в субъектах Российской Федерации дорожные штабы по согласованию с центральным штабом ОАО "РЖД" могут принимать решения по поэтапному возвращению сотрудников на рабочие места", - сказали в компании.

Как ранее отмечал начальник департамента управления персоналом РЖД Сергей Саратов, дистанционно сейчас работает 115 тыс. сотрудников РЖД. По его словам, РЖД провели опрос сотрудников холдинга о том, насколько они удовлетворены удаленной работой и планируют ли после окончания пандемии рассмотреть варианты комбинированного графика - и в офисе, и удаленно. В качестве основных преимуществ удаленного режима участники опроса отметили экономию времени на дорогу, самостоятельное управление своим временем и отсутствие дресс-кода.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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