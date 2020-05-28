Столичные экспортеры чаще всего интересуются выходом на рынки Казахстана и Белоруссии

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Экспортеры Москвы чаще всего интересуются выходом на рынки Казахстана, Белоруссии и Германии. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Алексея Фурсина.

Месяц назад Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный департаменту, запустил сервис по бесплатным аналитическим исследованиям до пяти целевых зарубежных рынков для столичных экспортеров.

"По итогам первого месяца с момента запуска сервиса персональной аналитики для экспортеров самыми востребованными для исследований странами стали Казахстан и Белоруссия. На эти государства приходятся по 15% от всего числа запросов. 12% столичных предпринимателей также заинтересованы в освоении рынка Германии", - сказал Фурсин.

Наиболее популярными типами продукции для вывода на зарубежные рынки у столичных компаний стали товары широкого потребления, а также машины и оборудование, рассказал он. Согласно приведенным Фурсиным данным, к каждой из этих двух категорий относится по 27% от общего числа запросов на исследования МЭЦ.

Исследования проводятся на основе данных Федеральной таможенной службы, базы Организации объединенных наций UN Comtrade, интерактивной системы информации о мировых рынках Euromonitor Passport, Международного торгового центра (ITC) и ряда других. Заказать персональное аналитическое исследование может любое предприятие Москвы, которое уже пользовалось какой-либо поддержкой МЭЦ и/или включено в их экспортный каталог.