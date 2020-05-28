Metro первой из федеральных продуктовых сетей откроет доставку во всех городах присутствия

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ретейлер Metro к июлю планирует открыть доставку из магазинов во всех городах и регионах своего присутствия, став таким образом первой федеральной продуктовой сетью, открывшей доставку по всей России.

"Metro открывает доставку во всех городах присутствия в России, экспансию планируется завершить в июне этого года", - сообщили ТАСС в компании. Таким образом, доставка из сети к июлю будет работать в 56 городах и в 51 регионе присутствия. Так, 28 мая Metro запускает доставку в 11 городах, оставшиеся пять городов будут покрыты доставкой 25 июня.

Средний уровень нагрузки на все сервисы доставки из Metro в мае составил порядка 14 500 заказов в день. Компания также достигла пика в 18 тыс. заказов в день в мае. Доставка в большинстве регионов растет темпами в среднем 30% месяц к месяцу, при этом отдельные регионы показывают более высокие показатели, например, Сибирь развивается темпами в +50% от месяца к месяцу, отметили в компании. Около 30% из всех онлайн-заказов клиенты делают через сайт и собственное мобильное приложение Metro, на партнерские сервисы по доставке в сумме приходится примерно 70% заказов конечным потребителям. Партнерские сервисы ("Сбермаркет", iGooods, Savetime и Zakaz.ru) работают с ретейлером по схеме b2b2c, являясь при этом непосредственными b2b клиентами компании.

"Metro начала процесс активного выхода в онлайн-продажи в феврале 2019 года вместе с запуском доставки с собственного сайта. Модель e-commerce мы изначально строили через партнерские сервисы. Такой подход обеспечивает большой охват, географию, объем доставок и кратный рост канала в короткий срок. С начала 2020 календарного года Metro практически утроила долю b2b2c продаж в структуре всех продаж компании. В дальнейших планах - расширение количества партнерств с сервисами доставки и активная экспансия самовывоза в Москве и других городах", - отмечает CEO Metro в России Мартин Шумахер.

Ранее о планах выйти во все регионы, в 99 города, сообщал основной партнер Metro по доставке продовольственных товаров - "Сбермаркет". По словам гендиректора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, выход во все города присутствия станет серьезнейшим драйвером роста для Metro и заявкой на лидерство в сегменте доставки продуктов и сопутствующих товаров для "Сбермаркета", который уже обогнал конкурентов по географии присутствия. "Сейчас очень большой спрос на онлайн. И этот спрос не удовлетворен, очевидно, потому что в большинстве даже крупных городов пока услуга онлайн-доставки очень слабо развита. В этом плане "Сбермаркет", который выходит на весь рынок первым получает очень хорошие возможности. Для них очень удачно, что у них есть базовый партнер - Metro, который позволяет им начать работать по этой услуге, а далее они в каждом регионе могут добирать локальных партнеров, которые будут обеспечивать закрытие тех ниш, которые они не могут закрыть в партнерстве с Metro", - отметил эксперт.

При этом, по словам Бурмистрова, ключевым конкурентом партнеров станет X5 Retail Group: по покупательской миссии - закупке впрок - конкуренцию составит "Перекресток", а по географии серьезным вызовом станут темпы масштабирования доставки из "Пятерочки".

О компании Metro

Один из крупнейших международных операторов розничной и мелкооптовой торговли Metro AG развивает в России сеть мелкооптовых магазинов Metro Cash & Carry. Metro Cash & Carry присутствует в России с 2000 г., а первый гипермаркет компания открыла в 2001 г. Metro Cash & Carry управляет в России 94 центрами мелкооптовой торговли в 51 регионе страны.