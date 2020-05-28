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Титов представил Путину доклад об условиях ведения бизнеса в России

Документ, в частности, включает предложения по совершенствованию правового положения субъектов предпринимательской деятельности
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил президенту России Владимиру Путину ежегодный доклад с оценкой условий ведения предпринимательской деятельности в стране.

"Доклад включает оценку условий осуществления предпринимательской деятельности в Российской Федерации, а также предложения по совершенствованию правового положения субъектов предпринимательской деятельности в части, относящейся к компетенции уполномоченного", - сообщает официальный сайт Кремля. 

В докладе отмечено, что всего за время функционирования института уполномоченных по защите прав предпринимателей в РФ поступило 79 990 обращений, из них федеральному уполномоченному - 15 602, региональным - 64 388.

"Основные темы обращений к уполномоченному при президенте по защите прав предпринимателей связаны с обжалованием фактов уголовного преследования, проблемами малого и среднего бизнеса, вопросами в сфере земельно-имущественных отношений и кадастра, торговли, строительства и ЖКХ и других, - говорится в сообщении. - На основе обработки обращений, результатов экспертных опросов и иных материалов в соответствующих разделах доклада представлено мнение уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей о системных проблемах российского бизнеса, а также мнение региональных уполномоченных о ключевых проблемах бизнеса в субъектах Российской Федерации и путях их решения".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияТитов, Борис Юрьевич
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