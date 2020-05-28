Microsoft выпустила обновление для Windows 10

ТАСС, 28 мая. Американская корпорация Microsoft в четверг представила обновление операционной системы Windows 10, которое получило название Windows 10 May 2020 Update.

Одним из главных новшеств стала вторая версия подсистемы Windows for Linux (WSL2) со встроенным Linux-ядром. Отмечается, что ядро будет обновляться через Windows Update ("Центр обновления Windows"), а пользователи смогут создать его собственную версию и использовать ее в WSL2.

Кроме того, изменения затронули голосовой помощник Cortana. Теперь его можно отключить с панели задач и выбрать предпочтительный способ общения - текстом или голосом.

Система предлагает установить новую версию обновления автоматически. Однако проверить ее наличие также можно вручную, перейдя в настройках на вкладку Update & Security ("Обновление и безопасность") и открыв Windows Update.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира компании находится в американском городе Редмонд (штат Вашингтон).