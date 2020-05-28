Все автосалоны Подмосковья возобновили свою деятельность

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Все расположенные в Московской области автосалоны возобновили свою деятельность на территории региона. Руководители обязаны организовать на объектах соблюдение утвержденного в регионе стандарта санитарных норм, сообщил ТАСС в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

"На территории Московской области 56 объектов розничной торговли, реализующих автотранспортные средства и мотоциклы. Возобновление деятельности предусмотрено с 24 мая 2020 года при условии соблюдения требований стандарта организации работы объектов розничной торговли, реализующих автотранспортные средства и мотоциклы, а также детали, узлы и принадлежности к ним, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Все 56 объектов направили уведомления о готовности возобновить деятельность", - сказал Разин.

Он добавил, что руководители автосалонов должны обеспечить проведение обязательного тестирования работников на новую коронавирусную инфекцию в отношении не менее 10% сотрудников. Также в объекте торговли необходимо нанести разметку, позволяющую соблюдать расстояние в 1,5 м между посетителями. Кроме того, руководители должны обеспечить использование посетителями средств индивидуальной защиты и организовать места для обработки рук.

Согласно постановлению губернатора Московской области, уведомление о готовности объекта розничной торговли, реализующего автотранспортные средства и мотоциклы, должно направляться в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области и орган местного самоуправления муниципального образования Московской области. Возобновление деятельности допускается с даты направления уведомления о готовности объекта торговли.