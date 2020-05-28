Трутнев поручил к началу июня представить предложения по финансовой поддержке ЕАО

ТАСС, 28 мая. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Минфину РФ и правительству Еврейской автономной области до 2 июня представить предложения по выделению дополнительных средств с целью обеспечить сбалансированность бюджета региона. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы полпредства.

Бюджет ЕАО не сбалансирован, это в числе прочего не позволило региону в 2019 году подготовиться к отопительному сезону. ЕАО более года работает с Минфином РФ и другими федеральными ведомствами над достижением сбалансированности бюджета.

"По итогам совещания Юрий Трутнев дал поручение Минфину России, правительству Еврейской автономной области до 2 июня с учетом состоявшегося обсуждения завершить работу и представить предложения по оказанию Еврейской автономной области дополнительной поддержки на мероприятия по сбалансированности бюджета с учетом заключений отраслевых федеральных органов исполнительной власти, а также результатов проверки кредиторской задолженности, проводимой Федеральным казначейством", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дисбаланс составляет около 2 млрд рублей. По данным полпредства, он складывается, прежде всего, из суммы не заложенных в бюджет социально значимых расходов в объеме 1,5 млрд рублей. Регион работает с федеральными министерствами, чтобы подтвердить потребность в дополнительных средствах.

"Экономическая ситуация в Еврейской автономной области в прошедшем 2019 году была сложной. В области есть проблемы с балансировкой бюджета. Работа по поддержке бюджета региона правительством РФ уже ведется. Для этого предоставлена дотация в размере 1,1 млрд рублей. Принято решение о дополнительной поддержке в объеме 116 млн рублей в связи с связи с падением налоговых поступлений. Кроме того, выделено 1,5 млрд рублей на реализацию плана социального развития центров экономического роста", - приводят в сообщении слова Трутнева.

Бюджет Еврейской АО на 2020 год утвердили в декабре с профицитом в 46,797 млн рублей. Доходы планируются в размере 11,871 млрд рублей, расходы — 11,825 млрд. На 2021 и 2022 годы доходы областного бюджета составят 11,816 млрд рублей и 12,472 млрд рублей, а расходы — 11,724 млрд и 12,503 млрд рублей.