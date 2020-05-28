Доля безналичных платежей в розничной торговле в 2020 году может вырасти до 70%

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Доля безналичных платежей в розничной торговле РФ может увеличиться в 2020 году до 68-70%, сообщила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова в ходе видеоконференции.

"Где мы с вами находимся с точки зрения безналичных расчетов в розничном обороте? У нас хорошие цифры - 64,7% на конец 2019 года, я думаю, что мы к концу 2020 года будем с вами иметь цифру 68-70%. То есть 30% только останется в нале. При этом если сравнивать с 2014 годом, мы приросли в 2,6 раза", - сказала она.

Скоробогатова отметила, что Россия в этом направлении движется очень быстро, что говорит о доверии граждан к платежному рынку. Так, по ее словам, в Западной Европе этот показатель составляет порядка 50%.