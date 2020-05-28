Поддержка Ставрополью из федерального бюджета в период пандемии составила 2,5 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Ставрополье получило из федерального бюджета практически 2,5 млрд рублей в первые месяцы распространения коронавируса в России и мире. Эта помощь позволила развернуть дополнительные койки в медучреждениях, поддержать бизнес и медиков, сообщил в четверг губернатор Владимир Владимиров во время ежегодного послания в думе края.

"Ставропольем в целом уже получено почти 2,5 млрд рублей помощи от федерального центра. Это позволило создать новые койки для работы с больными коронавирусной инфекцией, поддержать малый и средний бизнес, сократить краевую налоговую нагрузку на него, обеспечить выплаты врачам и соцработникам. Федеральные решения мы дополнили краевым пакетом мер поддержки", - сказал он.

В Ставропольском крае режим всеобщей самоизоляции продлен до 31 мая 2020 года, с 18 мая введен обязательный масочный режим. "Мы пошли на жесткие ограничительные меры и многое сделали, чтобы защитить здоровье наших земляков. Все решения были крайне непростыми. Одним из самых болезненных стала остановка работы ряда отраслей экономики <…> Но все же это дало результат. Сформирован коечный фонд. Нам удалось остановить широкое распространение инфекции", - отметил Владимиров.

На Ставрополье с начала пандемии зафиксировано 2 238 случаев заражения коронавирусом. В тяжелом состоянии в больницах находятся 34 человека. За все время в регионе умерли 43 пациента с коронавирусом, выписаны из больниц после выздоровления 920 человек.