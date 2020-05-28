Выплаты для начисления зарплат сотрудникам смогут получить 39 тыс. предприятий Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Порядка 39 тыс. организаций Ставропольского края смогут получить прямые выплаты для начисления заработных плат своим сотрудникам. Объем поддержки составит 1,2 млрд рублей, сообщил в четверг губернатор Владимир Владимиров во время ежегодного послания о социально-экономическом развитии региона.

В период спада экономики во время действия ограничительных мероприятий из-за распространения коронавируса пострадавшим компаниям малого и среднего бизнеса предоставляется прямая помощь государства на выплату заработной платы. Поддержка предусмотрена из расчета одного МРОТ - это 12 тыс. 130 рублей на каждого сотрудника на апрель и май.

"Сегодня на предоставление прямой безвозмездной поддержки на Ставрополье могут рассчитывать почти 39 тыс. пострадавших субъектов малого и среднего предпринимательства. Получено уже более 23 тыс. заявок, по которым предоставлена помощь более чем на 500 млн рублей. В целом, в рамках этой поддержки мы планируем направить бизнесу 1,2 млрд рублей", - сказал он.

Помимо этого, в крае введены налоговые льготы для пострадавших отраслей, предусмотрена выдача льготных займов из краевого Фонда микрофинансирования, снижена стоимость аренды краевой недвижимости.

"Мы дали бизнесу возможность не выплачивать в казну около 1,5 млрд рублей. Эти средства остаются в распоряжении предпринимателей для того, чтобы поддержать их компании в сложный период. Более 300 организаций получили доступ к льготным кредитам на выплату зарплат. Почти 4 тыс. заявок поддержано - принято решение о реструктуризации или отсрочке платежей", - пояснил Владимиров.

Глава региона отметил, что от устойчивости состояния экономики зависит стабильность развития региона. В связи с этим Владимиров поручил краевому минэкономразвития регулярно дополнять перечень мер поддержки экономики.