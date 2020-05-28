Расходы на капитальные вложения и содержание госвласти сократят на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют сократить расходы на капитальные вложения, часть запланированных к строительству объектов будут достроены в следующем году. Также сократятся расходы на содержание органов госвласти, сообщил в четверг губернатор Владимир Владимиров во время ежегодного послания о социально-экономическом развитии региона.

"Принято вынужденное решение о сокращении расходов на капитальные вложения <…> При этом мы ни от чего не отказываемся. Изменения приведут лишь к тому, что 11 объектов будут введены в строй не в этом году, в следующем. Естественно, мы сокращаем расходы на содержание органов государственной власти края. В целом планируется снижение расходов на 4 млрд рублей", - сказал он.

По словам Владимирова, вынужденная корректировка расходов будет проведена в результате экономического спада в период пандемии и увеличения средств на поддержку граждан, бизнеса и отрасли здравоохранения.

"По прогнозу мы недополучим как минимум 11 млрд рублей доходов. Финансирование мероприятий по противодействию коронавирусу, меры поддержки экономики и граждан за счет краевых средств - это еще около 9 млрд рублей расходов. Итого - около 20% расходной части бюджета", - сказал глава региона.

При этом власти края намерены выполнить все взятые на себя социальные обязательства, обеспечить необходимый уровень финансирования мер социальной поддержки, оплаты труда медиков, соцработников, учителей и так далее.

На Ставрополье с начала пандемии зафиксировано 2238 случаев коронавируса. В тяжелом состоянии в больницах находятся 34 человека. За все время в регионе умерли 43 пациента с коронавирусом, выписаны из больниц после выздоровления 920 человек.