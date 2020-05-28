Правительство Украины решило занять у Всемирного банка $350 млн

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Правительство Украины приняло решение обратиться к Всемирному банку за кредитом в размере $350 млн для восстановления экономики страны. Об этом говорится в опубликованном распоряжении кабинета министров.

"Признать целесообразным привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития (структура Всемирного банка - прим. ТАСС) для реализации системного проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления" в размере $350 млн", - говорится в документе. Правительство также одобрило соответствующий проект письма к кредитной организации.

Всемирный банк в начале апреля обнародовал скорректированный прогноз, в котором ожидает сокращение ВВП Украины по итогам 2020 года на 3,5% из-за последствий пандемии и карантинных мер. В середине апреля Международный валютный фонд ухудшил прогноз ВВП Украины на 2020 год, его эксперты ожидают падения экономики страны на 7,7%.