Производители минеральных вод просят обнулить ввозные пошлины на сырье

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, объединяющий ведущих российских производителей, на долю которых приходится порядка 70% выпускаемой соковой продукции, воды и безалкогольных напитков, обратился в правительство с просьбой обнулить ввозные пошлины на некоторые виды сырья и оборудования. Об этом говорится в письме премьер-министру России Михаилу Мишустину, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Обнулить ввозные пошлины на срок 1,5-2 года. По опыту кризисов 2008 и 2014 годов именно этот период требуется для адаптации индустрии, населения и бизнеса к новым курсам валют и экономическим реалиям", - говорится в документе.

Речь идет об обнулении ставок на замороженные фрукты и ягоды, экстракты, смеси растительных жиров, молочные смеси, сырье и материалы для производства молочной продукции, ягодное пюре, фруктовые соки, красители и прочее, аналогов которых нет на территории РФ. Как отмечают авторы документа, применение данной меры поможет сдержать рост потребительских цен на товары чувствительные к их повышению, в том числе социально значимые и для питания детей раннего возраста. Кроме того, многие из указанных товаров поставляются участниками союза в рамках государственных контрактов в детские социальные учреждения.

Участники рынка в своем письме также просят об обеспечении беспрепятственного ввоза в страну, а также перемещении на ее территории готовой продукции, сырья, ингредиентов, упаковки. Они считают необходимым ввести мораторий на изменения законодательства, которые ухудшают ведение бизнеса, а также отсрочить вступление в силу отдельных нормативных документов, а также ввести на период распространения коронавирусной инфекции упрощенный порядок подтверждения соответствия и государственной регистрации продукции.

О том, что Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод просит правительство обнулить ввозные пошлины на некоторые виды сырья и оборудования, 28 мая написала газета "Коммерсантъ".