Объем налогов от проекта "Новатэка" в мурманской ТОР превысит 45 млрд рублей

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Объем налоговых поступлений в бюджет Мурманской области за 30 лет от реализации проекта по созданию и эксплуатации Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в регионе составит более 45 млрд рублей, сообщил ТАСС зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Мурманской области Константин Долгов.

В среду "Новатэк-Мурманск" первой из компаний получила статус резидента ТОР "Столица Арктики". Это позволит ускорить реализацию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, который будет заниматься проектом "Арктик СПГ-2".

"Соглашение об осуществлении деятельности заключается сроком на 30 лет. За время реализации проекта объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Мурманской области составит свыше 45 млрд рублей", - сказал Долгов. Он добавил, что данный проект имеет серьезное значение для загрузки Северного морского пути, газификации на современной основе Мурманской области, а также для развития российской Арктики.

Кроме того, в среду было подписано еще одно соглашение о вложении "Новатэк" более 6 млрд рублей в социальную инфраструктуру Мурманска в течение 10 лет. "Это замечательный подарок Мурманской области ко дню образования этого субъекта РФ, сегодня отмечается День Мурманской области, поздравляю всех мурманчан, кто имеет отношение к этому замечательному заполярному краю, к столице российской Арктики", - добавил сенатор.

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений предназначен для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата, морских добычных комплексов, а также ремонта и обслуживания морской техники и оборудования, которые будут использоваться для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений. Площадь предприятия составит более 150 га. Правительство РФ 13 мая утвердило создание ТОР "Столица Арктики" в Мурманске. Это первая ТОР в ведении Минвостокразвития, расположенная не на Дальнем Востоке.