Ограничение Мосбиржей торгов контрактами WTI в апреле снизило потери инвесторов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Приостановка Московской биржей торгов апрельским контрактом на нефть марки Light Sweet Crude Oil (майский фьючерс WTI) снизило потери инвесторов, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в рамках онлайн- конференции комитета Госдумы по финансовому рынку.

"Очень внимательно мы анализировали ситуацию, очень внимательно ее анализировали брокеры, было заседание биржевого совета. Было достаточно четкое понимание, что если бы биржа дала возможность проводить торги, потери инвесторов были бы больше. Наши граждане, да и не только наши, при приближении цены какого-то товара, который стоил хороших денег, к нулю, скорее, покупали бы этот товар, нежели закрывали свои позиции", - пояснил он.

20 апреля 2020 года Мосбиржа прервала торги апрельским контрактом на нефть марки Light Sweet Crude Oil (майский фьючерс WTI) после его падения на бирже NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа) до нижней границы ценового коридора торговой площадки в $8,84 за баррель. В это время торги фьючерсом на NYMEX продолжались, уходя в отрицательную зону, вплоть до минус $40,32 за баррель. После окончания сессии Мосбиржа объявила, что все контракты будут закрыты в соответствии с ценой, которая определяется биржей NYMEX, - по минус $37,63 за баррель. В результате многие участники торгов понесли серьезные потери.

По словам Швецова, ЦБ на сегодняшний момент работает с Мосбиржей, чтобы подобные ситуации в будущем не возникали. "Обсуждение этого вопроса продолжается. Один из вариантов - это расширение времени торгов российских бирж, чтобы они покрывали необходимые потребности наших граждан в управлении своими позициями", - добавил первый зампред ЦБ.

Ранее управляющий директор по денежному рынку Мосбиржи Игорь Марич рассказал, что торговая площадка проработала алгоритм действий на случай повторения ухода фьючерсных контрактов к отрицательным ценовым значениям. В частности, Мосбиржа планирует раздвинуть ценовые границы коридора торговли "зеркальными" контрактами на нефть практически до нуля. Торговая площадка также намерена доработать механизм проведения торгов деривативами при отрицательных ценах на базовый актив, однако, как сообщалось ранее, его внедрение произойдет не раньше, чем через пару месяцев.