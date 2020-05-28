Рост объема инвестиций прогнозируют на Ставрополье на уровне 11% в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Увеличение объема инвестиций в основной капитал на Ставрополье в 2020 году планируется на уровне 11% с достижением общего объема 200 млрд рублей. Об этом в четверг сообщил губернатор Владимир Владимиров во время ежегодного послания.

"В 2019 году в Ставропольском крае объем инвестиций в основной капитал составил 180 млрд рублей с ростом 7% к уровню предыдущего года. На 2020 год мы планируем достичь объема инвестиций в основной капитал на уровне 200 млрд рублей. Ставлю перед краевым правительством задачу достичь заявленного показателя по привлечению инвестиций", - сказал он.

В 2019 году на Ставрополье было заключено 10 инвестиционных соглашений, вновь воздаваемые или расширяемые предприятия позволят создать в регионе 720 рабочих мест. В 2020 году, по словам губернатора, в крае планируется заключить не менее 12 инвестиционных соглашений с представителями крупного бизнеса.

Ранее Владимиров рассказал о планах краевого правительства об увеличении валового регионального продукта (ВРП) с 775 млрд рублей по итогам 2019 года до 1 трлн рублей в 2024 году. В 2020 году рост ВРП прогнозировался на уровне 2%.

"Понятно, что сейчас не стоит на это рассчитывать. Но я напоминаю о задаче, которую я поставил в прошлом послании: к 2024 году достичь объема ВРП края в 1 трлн рублей. У Ставрополья есть возможности, чтобы показать позитивную динамику значения ВРП по итогам этого года. И я ставлю перед правительством края такую задачу", - сказал он.

По словам Владимирова, в структуре ВРП наибольшую долю в крае занимает промышленность (20%), следом идут торговля и сельское хозяйства. В 2020 году в рамках госпрограммы поддержки промышленности для индустриального комплекса края предусмотрено 445 млн рублей.