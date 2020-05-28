Сбой в работе системы "Меркурий" устранили

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Сбой в работе системы ветеринарной сертификации "Меркурий", произошедший 27 мая, устранен. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"В настоящий момент восстановлен режим работы веб- и api-интерфейсов системы "Меркурий", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Россельхознадзоре, в результате изучения инцидента выявлено, что причиной сбоя стал дефект в программном обеспечении системы хранения данных, который привел к выходу из строя контроллеров и резервирующих элементов.

В ведомстве также сообщили о том, что с начала 2020 года Россельхознадзором с помощью мониторинга системы "Меркурий" выявлено 983 предприятия-фантома, на которых по документам осуществляется производство или хранение подконтрольной продукции. Больше всего несуществующих площадок обнаружило Управление Россельхознадора по городу Москва, Московской и Тульской областям - 113. Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям зафиксировало 67 предприятий-фантомов, Южное межрегиональное управление Россельхознадзора - 52, Управление Россельхознадзора по Курганской области - 50, Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям - 42.

С начала мая в России обнаружено 139 фантомных площадок. В апреле ведомство выявило 263 несуществующих предприятия - на 55,6% больше, чем в марте (169 фирм-фантомов).