Средняя сумма потребкредита возросла в апреле до рекордных 236,3 тыс. рублей

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Средняя сумма потребительского кредита выросла в апреле 2020 года на 2,4% по сравнению с мартом, до рекордных 236,3 тыс. рублей, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По информации бюро, за последние 12 месяцев средняя сумма потребкредита не превышала 192 тыс. рублей, однако в феврале она возросла почти до 195 тыс. рублей, в марте - до 231 тыс. рублей.

"В апреле банки старались выдавать потребительские кредиты только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находились на должном уровне. Риск-менеджмент банков уже достаточно давно придерживается такого консервативного подхода в розничном кредитовании. Поэтому, несмотря на сокращение выдачи потребкредитов (на 60% в апреле по сравнению с мартом - прим. ТАСС), их средний размер в апреле практически не изменился", - приводит пресс-служба слова генерального директора организации Александра Викулина.

В апреле самый большой средний размер выданных потребкредитов был отмечен в Москве (510,7 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (395,1 тыс. рублей) и Московской области (365,7 тыс. рублей)

Самую серьезную динамику роста среднего размера потребкредитов среди 30 регионов РФ - лидеров по объемам потребкредитования продемонстрировали Краснодарский край (25,7%), Приморский край (21,5%), Ростовская область (11,8%).

Наибольшее снижение размера потребкредита отмечено в Московской (10,3%), Пензенской (8,6%), Нижегородской (5,5%) и Самарской (5%) областях.