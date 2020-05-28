В июне Анапа начнет принимать прямые авиарейсы из Красноярска

КРАСНОДАР, 28 мая. /ТАСС/. Международный аэропорт Анапа в июне возобновит прямые рейсы из Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани в четверг.

"С 6 июня 2020 года авиакомпания NordStar приступит к выполнению полетов в Анапу из Красноярска", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что рейсы будут выполняться по субботам на воздушном судне Boeing 737-800 вместимостью до 180 пассажиров. Время в полете составит 6 часов.

Кроме того, с 9 июня к полетам по направлению Красноярск - Анапа приступит авиакомпания "Якутия". Рейсы будут выполняться по вторникам на воздушном судне Boeing 737-800 вместимостью до 170 пассажиров. С 23 июня к выполнению рейсов по данному направлению приступит и авиакомпания "Победа".

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, рейсы будут запущены в рамках летнего расписания. Данное направление уже существовало в летной программе прошлого года во время летнего туристического сезона.