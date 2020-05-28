Доля сообщений в среднедневном трафике через российский аналог SWIFT достигла 15%

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Доля сообщений через Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) - российский аналог системы международных расчетов SWIFT - достигла 15% от среднедневного внутрироссийского трафика SWIFT. Об этом сообщается в презентации первого зампредседателя Банка России Ольги Скоробогатовой, представленной в ходе видеоконференции.

Согласно материалам ЦБ, на текущий момент к СПФС подключились 391 организация. Общее количество финансовых сообщений за 2019 год составило 12,9 млн. При этом по состоянию на 25 мая 2020 года их число увеличилось до 19,2 млн.

О системе

Возможность отключения России от SWIFT обсуждается с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине. Тогда Европарламент принял резолюцию, в которой, в частности, призвал исключить Россию из системы международных расчетов SWIFT. Однако в SWIFT подобные рекомендации сочли нарушающими права и наносящими ущерб компании.

В 2017 году глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщила, что в России создана система передачи финансовых сообщений Банка России в качестве альтернативного канала межбанковского взаимодействия с целью обеспечения гарантированного и бесперебойного предоставления услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям.