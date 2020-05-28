Мишустин: опекающие инвалидов и пожилых волонтеры будут получать по 12 тыс. рублей в месяц

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Волонтеры и другие россияне, которые взяли под опеку нуждающихся в поддержке в условиях пандемии инвалидов и пожилых людей, будут получать по 12 тыс. рублей в месяц. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании правительства.

"Мы поддержим в этот период дополнительными ежемесячными выплатами в размере более 12 тыс. рублей всех тех, кто не остался в стороне и проявил заботу о людях, нуждающихся в опеке и внимании", - отметил он.

По словам Мишустина, эти меры поддержки коснутся волонтеров, сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций, соцработников и других россиян. "Именно они сейчас в период строгих правил изоляции берут под свою опеку инвалидов, пожилых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивая им необходимый уход на дому, а не в социальных учреждениях, - подчеркнул глава кабмина. - Теплота живого общения, искренний интерес к жизни и потребностям таких людей - это очень позитивно скажется на их эмоциональном и физическом состоянии".