Предприниматели из РФ оказали финансовую помощь Флоренции в связи с пандемией

РИМ, 28 мая. /ТАСС/. Российские предприниматели пришли на помощь итальянскому "городу искусств" Флоренции, серьезно пострадавшему от отсутствия туризма в связи с пандемией. Об этом сказал в опубликованном в четверг интервью Corriere della Sera мэр административного центра области Тоскана Дарио Нарделла.

Он сообщил о намерении совершить поездки в разные мировые столицы, когда это станет возможно, в поисках иностранных меценатов, которые окажут поддержку его городу. "Как только будут сняты ограничения [введенные в связи с пандемией], я отправлюсь в поездку по миру в поисках частных фондов. Первая остановка будет в Китае, потому что эта страна уже проявила солидарность, первой направив гуманитарные грузы с масками и аппаратами ИВЛ. "Морган Стэнли" и некоторые российские предприниматели уже помогли", - сказал Нарделла. Среди стран и городов, в которых он намерен искать меценатов, названы Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Япония, Гонконг, Тайвань, Индия, а также Париж, Берлин и Лондон. В обмен на оказание помощи мэр предлагает донорам стать "послами одной из мировых столиц культуры".

Нарделла сказал, что из-за отсутствия туристов городская казна потеряла почти €100 млн только за счет прекращения поступлений туристического налога (49 млн), сборов за разрешение на въезд туристических автобусов (18 млн) и 15 млн из-за прекращения поступлений от продажи билетов в городских музеях. "Дефицит городского бюджета достигает €200 млн, у нас нет денег на проведение профилактических работ по ремонту и поддержанию памятников и зданий", - признался Нарделла, сравнив нынешнюю ситуацию с разорением города после наводнения 1966 года. Тогда городские власти также обращались за внешней помощью. "Потому что от правительства мы пока не получили ни одного евро", - пожаловался Нарделла.

Практика иностранного меценатства в Италии

Его идея о поиске иностранных меценатов не нова. Ранее к такой практике прибегал бывший мэр Рима Иньяцио Марино. В столице давно установилась традиция финансировать реставрацию мировых памятников за счет частных фондов и компаний. Так, еще при предшественнике Марино владелец марки Tod's известный итальянский предприниматель Диего Делла Валле объявил о выделении 25 млн евро на реставрацию Колизея. Группа Bvlgari, чья история связана с Римом, профинансировала реставрацию Испанской лестницы и находящегося у ее основания фонтана "Баркачча" ("Лодочка"), а Fendi, модный дом также римского происхождения, отреставрировал фонтан Треви. В ряде проектов по поддержанию римских достопримечательностей участвовал российский предприниматель Алишер Усманов.

В чем должна заключаться меценатская помощь Флоренции Нарделла не разъяснил, он также не уточнил, какие именно российские предприниматели оказали помощь и в каком размере. Когда в Венеции произошло сильнейшее наводнение, вызванное большим подъемом уровня моря, в ноябре прошлого года, в России в помощь городу было собрано более € 1 млн.