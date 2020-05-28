Правительство предоставит регионам 8,1 млрд рублей на оплату услуг по вывозу ТКО

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Правительство одобрило распределение межбюджетных трансфертов 67 регионам на оплату коммунальных услуг по вывозу мусора на сумму 8,1 млрд рублей. Соответствующий проект распоряжения рассмотрен и принят на очередном заседании правительства в четверг, сообщила пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.

Ранее пресс-служба компании Российский экологический оператор (РЭО) сообщила, что собираемость платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) снизилась на 16,7% в России за апрель. Она составила чуть более 75% от выставленных счетов потребителям.

"Исходя из полученных данных от субъектов о соответствии правилам распределения финансирования первую поддержку получат операторы из 67 регионов России на сумму 8,1 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова Абрамченко.

Она отметила, что поддержка распространяется среди всех российских субъектов за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровского края и Еврейской автономной области, которые еще не перешли к организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами региональными операторами, а также Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, имеющих высокую бюджетную обеспеченность.

В соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета, в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 9,25 млрд рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ в целях обеспечения деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами. Таким образом, оставшиеся средства в объеме 1,15 млрд рублей будут распределены между теми субъектами, которые еще не предоставили сведения, подтверждающие выполнение условий. "На сегодняшний день к ним относятся 11 регионов - республики Алтай, Калмыкия, Карелия, Крым, Кабардино-Балкарская Республика, Волгоградская, Иркутская, Псковская, Саратовская, Тверская и Ульяновская области", - отмечается в сообщении.