{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Ленобласти планируют подготовить план восстановления экономики региона до 20 июня

Глава региона поручил правительству области рассмотреть возможность увеличения доли местных производителей в закупках государственных структур субъекта РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области планирует до 20 июня разработать план восстановления экономики субъекта РФ в условиях пандемии, сообщил в четверг на заседании правительства региона заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

"Предлагаю до 20 июня с учетом федерального плана принять региональный план восстановления экономики Ленинградской области [в условиях пандемии]", - сказал Ялов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил правительству региона рассмотреть возможность увеличения доли местных производителей в закупках государственных структур субъекта РФ.

Теги
РоссияЛенинградская область
Россельхознадзор опроверг информацию о вымогательстве у польской компании
Читать полностью