Власти Ленобласти планируют подготовить план восстановления экономики региона до 20 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области планирует до 20 июня разработать план восстановления экономики субъекта РФ в условиях пандемии, сообщил в четверг на заседании правительства региона заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

"Предлагаю до 20 июня с учетом федерального плана принять региональный план восстановления экономики Ленинградской области [в условиях пандемии]", - сказал Ялов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил правительству региона рассмотреть возможность увеличения доли местных производителей в закупках государственных структур субъекта РФ.