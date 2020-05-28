Песков сообщил, что планы завершить строительство "Северного потока - 2" не менялись

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Планы достроит "Северный поток - 2" не менялись, а санкции против этого проекта являются недобросовестной конкуренцией и противоречат международному праву, подчеркнул в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По "Северному потоку - 2" планы не менялись", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планируется ли достроить газопровод на фоне угроз введения против этого проекта новых санкций США.

"Наше отношение к любым санкционным упражнениям хорошо известно, это отношение не меняется, оно чрезвычайно негативное: мы считаем, что подобные устремления являются ничем иным, как проявлением недобросовестной конкуренцией и действиями, которые противоречат международному праву", - подчеркнул Песков.