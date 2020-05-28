РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

"Холдинг РЖД следует временным рекомендациям по профилактическим мерам для обеспечения противоэпидемической безопасности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, утвержденным Минтрансом по согласованию с Роспотребнадзором. На рейсы поездов дальнего следования отправлением после 28 мая открыта продажа на все места", - уточнили в компании.

Ранее РЖД продлевали действие рассадки пассажиров в поездах с учетом социальной дистанции до 28 мая. Это касалось в том числе скоростных поездов "Ласточка", "Стриж" и высокоскоростных поездов "Сапсан".

Роспотребнадзор 25 мая опубликовал рекомендации для железнодорожного транспорта на двух этапах выхода из пандемии коронавируса - при частичном и полном снятии ограничений.

Документ описывает и порядок возврата билетов. На первом этапе предлагается сохранить технологию дистанционного отказа от поездки и возврата проездных документов, оформленных в билетной кассе. В режиме снятия ограничений действовать она уже не должна.