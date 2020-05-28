Инфляционные ожидания населения снизились в начале мая после роста в марте-апреле

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Инфляционные ожидания населения РФ после заметного увеличения в марте - начале апреля постепенно снижаются. Такие данные приводит Банк России на основании второго телефонного опроса населения, проведенного 30 апреля - 7 мая ООО "инФОМ" по заказу регулятора.

"После заметного увеличения в марте - начале апреля инфляционные ожидания населения постепенно снижаются. По данным телефонного опроса ООО "инФОМ", в мае снизились краткосрочные инфляционные ожидания, в то время как оценки наблюдаемой инфляции и долгосрочные ожидания остались на уровне предыдущего месяца", - указывает ЦБ.