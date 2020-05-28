Данкверт заявил, что обсуждал с адвокатом Кучереной позицию по сообщениям о вымогательстве

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обсуждал с адвокатом Анатолием Кучереной позицию по поводу сообщений о вымогательстве денег у польской "Млековиты". Об этом он сообщил в четверг в ходе выступления в Совете Федерации.

В четверг московская полиция начала проверку по заявлению представителя президента польской компании "Млековита", заявившего о вымогательстве у него 500 тыс. долларов главой Россельхознадзора. Заявитель утверждает, что чиновники требовали взятку за снятие ограничений на поставки продукции "Млековиты" из Польши в Россию.

"<...> я на ходу с Кучереной, с адвокатом, говорил, как вообще на это реагировать", - сказал Данкверт.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, по заявлению, в котором говорится о вымогательстве со стороны Данкверта и его заместителя, начата доследственная проверка на наличие признаков состава преступления. По ее итогам будет принято решение либо об отказе в возбуждении дела, либо о возбуждении дела. Проверка может проводиться до 30 дней.

В свою очередь советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано сообщала о том, что информация о вымогательстве главой Россельхознадзора Данквертом средств у польской "Млековита" не соответствует действительности, ведомство намерено подать иск в отношении лиц, которые заявили в Генпрокуратуру об этом. Также и в "Млековите" ТАСС заявили о недостоверности информации о вымогательстве со стороны Данкверта. "Такой ситуации не было. Это какая-то странная информация", - сказала в четверг корреспонденту ТАСС пресс-секретарь "Млековиты" Адрианна Сапиньская.