Нижегородские транспортные предприятия хотят освободить от транспортного налога в 2020 г.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая. /ТАСС/. Правительство Нижегородской области планирует освободить от транспортного налога в 2020 году предприятия, занимающиеся регулярными пассажирскими перевозками. Об этом журналистам в четверг сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Мы предлагаем освободить пассажирские предприятия, работающие на маршрутах регулярных перевозок в регионе, от уплаты транспортного налога в текущем году. Ожидаем, что данная мера позволит сократить их расходы. Безусловно, она не будет касаться перевозчиков-нарушителей", - сказал Никитин.

Глава региона добавил, что пассажирским транспортным предприятиям также компенсируют часть затрат на оплату электроэнергии и выплату заработной платы, покупку средств дезинфекции, а также за организацию бесплатного проезда медработников, сотрудников силовых ведомств, Роспотребнадзора и волонтеров, которые помогают пожилым людям в период коронавируса. На эти цели из регионального бюджета направят более 500 млн рублей.

Кроме того, областное правительство также планирует договориться об отсрочке ежемесячных платежей по договорам финансовой аренды автобусов на шесть месяцев без изменения цены указанных договоров. Некоторые крупные лизинговые компании выразили готовность рассматривать данный вопрос индивидуально с каждым перевозчиком.

"Реализация принятого на региональном уровне комплекса мер позволит поддержать транспортные предприятия и сохранить пассажирское обслуживание. При этом самим перевозчикам и муниципалитетам необходимо серьезно поработать над сокращением накладных расходов предприятий", - добавил Никитин.