Кремль не склонен увязывать рост безработицы в регионах с перегибами на местах

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в рост безработицы в регионах носит объективный характер и никак не связан с действиями губернаторов. Такое мнение он высказал в четверг журналистам.

"Рост безработицы в некоторых регионах - это объективный процесс. Вы знаете, что инерционный рост еще будет продолжаться один квартал или может быть чуть дольше", - констатировал представитель Кремля. "Этот процесс объективный, поэтому увязывать его с какими-то перегибами было бы не корректно. Понятно, что это вызвано общей эпидемиологической кризисной конъюнктурой", - подчеркнул он.

Он напомнил, что по поручению президента уже проработан и находится в стадии реализации комплекс мер по сокращению безработицы.

В среду, 27 мая, на совещании по ситуации на рынке труда президент Владимир Путин отметил, что наибольший рост числа безработных с 1 марта по 20 апреля 2020 года отмечен в Тюменской, Калининградской, Вологодской областях, Чувашии и Бурятии. При этом наибольшая доля прироста зарегистрированных безработных от экономически активного населения наблюдается в Тыве, Кабардино-Балкарии, Республике Алтай и Республике Бурятия.