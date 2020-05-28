Сотрудники завода Nissan в Барселоне устроили протест против его закрытия

МАДРИД, 28 мая. /ТАСС/. Акция протеста проходит в четверг у завода японского автомобильного концерна Nissan в Барселоне после того, как стало известно о его предстоящем закрытии. Об этом сообщило агентство Еuropa Press.

По его информации, сотрудники завода жгут покрышки в знак протеста против решения Nissan, которое может привести к потере около 3 тыс. рабочих мест. Закрытие предприятия обойдется концерту в €1 млрд. Власти Испании уже выражали сожаление из-за решения Nissan.

Как ранее сообщала газета Nikkei, решение Nissan связано с реструктуризацией производства в рамках альянса Renault - Nissan - Mitsubishi и негативной ситуацией на мировом автомобильном рынке из-за пандемии. Предприятие Nissan в Барселоне рассчитано на выпуск 200 тыс. автомобилей в год, однако по итогам прошлого года с его конвейера сошли порядка 55 тыс. машин, главным образом легкие грузовики и коммерческий транспорт.