Nissan прекратит производство Datsun в России

ТОКИО, 28 мая. /ТАСС/. Японский автоконцерн Nissan принял решение прекратить производство автомобилей марки Datsun на российском рынке в рамках своего плана по реструктуризации бизнеса. Об этом в четверг сообщается в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Nissan завершит производство в конце 2020 года на фоне нестабильной рыночной ситуации, поставки дилерам продолжатся до марта 2021 года.

"Принимая во внимание нестабильную рыночную ситуацию и снижение объема продаж новых автомобилей, компания приняла решение оптимизировать инвестиции на российском рынке. Для этого мы приняли решение завершить производство моделей Datsun в конце 2020 календарного года и консолидировать все ресурсы для укрепления брендов Nissan и Infiniti, - говорится в сообщении. - Поставки автомобилей Datsun дилерам продолжатся до марта 2021 года, а розничные продажи до момента реализации всех автомобилей".

При этом в Nissan подчеркнули, что российский рынок остается одним из стратегически важных для бизнеса компании. Так, автоконцерн планирует расширить в РФ модельный ряд в сегментах кроссоверов и внедорожников, поскольку эти модели пользуются особой популярностью у российских покупателей.

Отмечается, что автоконцерн также намерен "выйти" из рынка Южной Кореи и оптимизировать деятельность в странах АСЕАН.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что чистый убыток Nissan в марте текущего года составил около 671 млрд иен (более $6,2 млрд).

Японо-французский альянс Renault - Nissan - Mitsubishi находится в кризисе после финансового скандала с ее бывшим руководителем Карлосом Гоном, который после выхода из тюрьмы под залог сбежал из Японии в Ливан. Продажи автомобилей трех компаний в 2019 году упали сразу на 10,9% и оказались на отметке $9,34 млн. В связи с этим, по данным Nikkei, альянс намерен в ближайшей перспективе сократить издержки и повысить эффективность производства.

Сейчас бренд представлен в России двумя моделями: седаном on-DO и хэтчбеком mi-DO, созданными на базе Lada Kalina. Производство автомобилей налажено на "Автовазе" в Тольятти.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи автомобилей Datsun в России в 2019 году выросли на 9%, до 22,4 тыс. шт.