{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин считает, что на рынке углеводородов происходят "непростые события"

Президент провел встречу с главой "Транснефти" Николаем Токаревым и попросил рассказать об инвестиционных планах компании и текущем положении дел

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел в четверг в Кремле очную рабочую встречу с главой компании "Транснефть" Николаем Токаревым и обсудил с ним итоги работы и перспективные направления деятельности. Путин охарактеризовал ситуацию на рынке углеводородов как непростую.

"Хотелось бы послушать ваши оценки того, что сейчас происходит в компании, тем более что все это связано с известными поставками и на внутренний рынок, и на экспорт углеводородов, а там, мы знаем, происходят события непростые", - сказал глава государства, открывая встречу.

По его словам, трубопроводы являются важной составляющей огромной транспортной системы России и незаслуженно были обделены вниманием в рамках прошедшего недавно крупного совещания по транспорту. "Это важная составляющая всей нашей большой, огромной транспортной системы. Она играет заметную роль в экономике страны", - сказал Путин. Он также попросил Токарева рассказать об инвестиционных планах компании и доложить о том, как в целом обстоят дела в "Транснефти".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Пандемия коронавируса нового типа
Кабмин завершает подготовку общенационального плана восстановления экономики
Он будет реализовываться до конца 2021 года
Читать полностью