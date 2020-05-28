Путин считает, что на рынке углеводородов происходят "непростые события"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел в четверг в Кремле очную рабочую встречу с главой компании "Транснефть" Николаем Токаревым и обсудил с ним итоги работы и перспективные направления деятельности. Путин охарактеризовал ситуацию на рынке углеводородов как непростую.

"Хотелось бы послушать ваши оценки того, что сейчас происходит в компании, тем более что все это связано с известными поставками и на внутренний рынок, и на экспорт углеводородов, а там, мы знаем, происходят события непростые", - сказал глава государства, открывая встречу.

По его словам, трубопроводы являются важной составляющей огромной транспортной системы России и незаслуженно были обделены вниманием в рамках прошедшего недавно крупного совещания по транспорту. "Это важная составляющая всей нашей большой, огромной транспортной системы. Она играет заметную роль в экономике страны", - сказал Путин. Он также попросил Токарева рассказать об инвестиционных планах компании и доложить о том, как в целом обстоят дела в "Транснефти".