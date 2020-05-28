Bloomberg: Apple приобрела канадскую технологическую компанию для совершенствования Siri

ТАСС, 28 мая. /ТАСС/. Американская компания Apple подтвердила сделку о приобретении канадского стартапа Inductiv, специализирующегося на разработках технологий искусственного интеллекта. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

Apple, как указывает агентство, планирует применить наработки канадской компании для усовершенствования своего электронного помощника Siri. Inductiv создала технологию, использующую искусственный интеллект для выявления и исправления ошибок в данных. Это, как предполагается, позволит добиться лучших результатов при использовании методов машинного обучения, значительно снизив необходимость участия человека.

Это не первый случай, как отмечает Bloomberg, когда крупная американская IT-компания приобретает небольшую технологическую фирму. В частности, в этом году Apple уже купила компанию Voysis для улучшения распознавания речи в Siri.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация осенью 2018 года превысила $1 трлн.