Повторный крабовый аукцион вновь не состоялся

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Повторный крабовый аукцион, назначенный на 28 мая, вновь не состоялся из-за отсутствия заявок. Об этом говорится в материалах Росрыболовства.

"В связи с тем, что на участие в аукционе не поступило ни одной заявки, признать аукцион несостоявшимся", - отмечается в материалах.

Росрыболовство уже назначало повторный крабовый аукцион на конец февраля 2020 года, однако он также не состоялся из-за отсутствия заявок.

Согласно документам, аукцион планировалось провести в электронной форме. Начальная цена одного лота на вылов краба-стригуна была установлена в размере 636 599 242 рубля. Общая сумма должны была составить около 4 млрд рублей. На торги планировалось выставить шесть лотов на добычу глубоководных крабов, которые не были востребованы на аукционах, состоявшихся в октябре 2019 года. Тогда на торгах было продано 35 лотов общей стоимостью 142,4 млрд рублей.

Закон, который предусматривает введение квоты на добычу (вылов) краба в инвестиционных целях, подписан президентом Владимиром Путиным 1 мая 2019 года. На этот вид квоты предполагается выделение 50% общего допустимого улова краба. Доли квот закрепляются за пользователями на 15 лет по результатам проведения аукционов, на победителя аукциона возлагается обязательство по строительству на территории РФ объектов, перечень которых определяет правительство.

Победители торгов должны были приступить к освоению ценного ресурса с 2020 года. При этом документами предусматривается строительство 41 судна для добычи краба - 31 для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и 10 для Северного рыбохозяйственного бассейна. Примерная стоимость каждого проекта - 1 млрд рублей с возможностью корректировки в зависимости от комплектации судна.