Бензин подорожал на четверть с начала мая на торгах петербургской товарной биржи

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" выросла более чем на 25% с начала мая на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), следует из данных торгов.

Цена бензина "Премиум-95" по состоянию на 28 мая выросла на 25,8% по сравнению с концом апреля - до 51,28 тыс. рублей за тонну. Стоимость топлива марки "Регуляр-92" возросла за этот же период на 22% - до 48,92 тыс. рублей за тонну.

Цена летнего дизельного топлива по сравнению с концом апреля выросла на 8,6% - до 47,54 тыс. рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов - в 2,6 раза, до 21,2 тыс. рублей за тонну.

Ранее Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго России подписали совместный приказ о снижении нормативов биржевых продаж нефтепродуктов. В период с 1 апреля по 30 июня текущего года норматив продажи бензина на бирже будет снижен до 5% с 10%, дизельного топлива - до 3% с 6%, топлива для реактивных двигателей - до 5% с 10%, мазута - до 1% с 2%, сжиженных углеводородных газов - до 2,5% с 5%.