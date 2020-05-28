Проект строительства Амурского ГПЗ реализован на 61,9%

ТАСС, 28 мая. Статус реализации проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) достиг 61,9%, говорится в сообщении компании.

В настоящее время на первой и второй технологических линиях, которые вводятся в эксплуатацию в 2021 году, завершен монтаж основного оборудования, выполняются работы по монтажу технологических трубопроводов и нанесению теплоизоляционного покрытия, ведутся пусконаладочные работы. На третьей технологической линии ведется монтаж технологических трубопроводов, на четвертой завершается монтаж металлоконструкций и фундаментов для установки крупнотоннажного оборудования. На пятой и шестой линиях продолжается заливка фундаментов и сборка технологических эстакад и металлоконструкций. На строительной площадке занято более 28 тыс. рабочих и инженеров.

Открылась навигация для морской и речной доставки крупнотоннажного оборудования. В этом году причал Амурского ГПЗ примет 43 единицы оборудования общей массой 7,7 тыс. тонн.

Продолжается сооружение Свободненской ТЭС мощностью 160 МВт, которая будет снабжать предприятие теплом и электроэнергией. Кроме того, одним из элементов системы поставок товарной продукции Амурского ГПЗ станет Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров в районе г. Владивостока. Планируется, что пропускная способность логистического центра позволит выполнять более 4,5 тыс. технологических операций с контейнерами в год. "В настоящее время завершается строительство его основных производственных корпусов, идет подготовка к монтажу основного технологического оборудования", - отмечает "Газпром".

В сообщении также говорится, что в марте этого года началась выборка средств в размере 11,2 млрд евро, привлеченных в конце 2019 года на принципах проектного финансирования для строительства Амурского ГПЗ. Средства предоставляют 22 европейских, азиатских и российских банка.

О проекте

Строительство Амурского ГПЗ ведется в районе г. Свободного Амурской области. Проектная мощность завода составит 42 млрд куб. м газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м в год. Товарной продукцией ГПЗ, помимо природного газа и гелия, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция. На полную мощность завод планируется вывести с 2025 года.

Инвестор и заказчик проекта - ООО "Газпром переработка Благовещенск" (входит в группу "Газпром"). Управление строительством осуществляет генеральный подрядчик НИПИГАЗ (группа "Сибур").