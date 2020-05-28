{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Проект строительства Амурского ГПЗ реализован на 61,9%

В настоящее время на первой и второй технологических линиях, которые вводятся в эксплуатацию в 2021 году, завершен монтаж основного оборудования

ТАСС, 28 мая. Статус реализации проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) достиг 61,9%, говорится в сообщении компании.

В настоящее время на первой и второй технологических линиях, которые вводятся в эксплуатацию в 2021 году, завершен монтаж основного оборудования, выполняются работы по монтажу технологических трубопроводов и нанесению теплоизоляционного покрытия, ведутся пусконаладочные работы. На третьей технологической линии ведется монтаж технологических трубопроводов, на четвертой завершается монтаж металлоконструкций и фундаментов для установки крупнотоннажного оборудования. На пятой и шестой линиях продолжается заливка фундаментов и сборка технологических эстакад и металлоконструкций. На строительной площадке занято более 28 тыс. рабочих и инженеров.

Открылась навигация для морской и речной доставки крупнотоннажного оборудования. В этом году причал Амурского ГПЗ примет 43 единицы оборудования общей массой 7,7 тыс. тонн.

Продолжается сооружение Свободненской ТЭС мощностью 160 МВт, которая будет снабжать предприятие теплом и электроэнергией. Кроме того, одним из элементов системы поставок товарной продукции Амурского ГПЗ станет Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров в районе г. Владивостока. Планируется, что пропускная способность логистического центра позволит выполнять более 4,5 тыс. технологических операций с контейнерами в год. "В настоящее время завершается строительство его основных производственных корпусов, идет подготовка к монтажу основного технологического оборудования", - отмечает "Газпром".

В сообщении также говорится, что в марте этого года началась выборка средств в размере 11,2 млрд евро, привлеченных в конце 2019 года на принципах проектного финансирования для строительства Амурского ГПЗ. Средства предоставляют 22 европейских, азиатских и российских банка.

О проекте

Строительство Амурского ГПЗ ведется в районе г. Свободного Амурской области. Проектная мощность завода составит 42 млрд куб. м газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м в год. Товарной продукцией ГПЗ, помимо природного газа и гелия, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция. На полную мощность завод планируется вывести с 2025 года.

Инвестор и заказчик проекта - ООО "Газпром переработка Благовещенск" (входит в группу "Газпром"). Управление строительством осуществляет генеральный подрядчик НИПИГАЗ (группа "Сибур").

Теги
РоссияАмурская область
Пандемия коронавируса нового типа
Кабмин завершает подготовку общенационального плана восстановления экономики
Он будет реализовываться до конца 2021 года
Читать полностью