Северный завоз в Ненецкий АО начали на месяц раньше запланированного

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Северный завоз в отдаленные и труднодоступные населенные пункты начался в Ненецком автономном округе (НАО) значительно раньше планируемого. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации региона.

"В Ненецком округе стартовала кампания по опережающему завозу энергоресурсов в отдаленные населенные пункты региона. Сегодня из порта города Печора вышла первая баржа с углем для Харуты. Отгрузка топлива в поселке запланирована на 30 мая", - говорится в сообщении.

Ранее предполагалось, что первые поставки будут выполнены к 30 июня. Ледоход на Печоре в этом году завершился 19 мая, что примерно на 10 дней раньше обычных сроков.

Закуплены уголь, дрова и нефтепродукты для всех поселений НАО. Энергоресурсы находятся на складах в Архангельске и Печоре (Республика Коми). В первую очередь топливо будет доставлено по рекам в Коткино, Щелино, Тошвиску, Харуту и Хорей-Вер.

В целом, в отдаленные районы предстоит забросить 11 795 т нефтепродуктов, 7 690 куб. м дров и 20 313 т угля. В первую очередь, топливо завозится в те населенные пункты, куда можно попасть только в течение двух недель после освобождения рек ото льда во время высокого уровня воды. Поставки осуществляет АО "Ненецкая нефтяная компания", общая сумма контракта 1,249 млрд рублей.

Северный завоз - комплекс ежегодных мероприятий по обеспечению северных территорий важными товарами, прежде всего, топливными ресурсами, в короткий период заполярной навигации. Северный завоз традиционно стартует после прохождения ледохода. В первую очередь груз завезут по малым рекам, а затем по морю. Завершиться компания должна к 30 сентября.