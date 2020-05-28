Саратовская область направит 13,2 млрд рублей на создание инфраструктуры ОЭЗ

САРАТОВ, 28 мая. /ТАСС/. Саратовская область направит на создание инфраструктуры особой экономической зоны (ОЭЗ) в регионе 13,2 млрд рублей, сообщается в постановлении правительства РФ, опубликованном в четверг.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев провел по видеоконференцсвязи совещание, посвященное созданию новых ОЭЗ. На совещании одобрили создание трех новых особых экономических зон: "Алга" в Башкирии, "Кулибин" в Нижегородской области, а также ОЭЗ технико-внедренческого типа "Саратов" в Саратовской области.

"Создать особую экономическую зону технико-внедренческого типа на территориях Энгельсского, Балаковского муниципальных районах и города Саратова принять к сведению обязательства строительства до 2023 года инженерной инфраструктуры ОЭЗ за счет средств бюджета Саратовской области в размере не менее 13,2 млрд рублей", - говорится в документе.

По данным правительства региона, в области уже есть 17 потенциальных резидентов с 19 инвестиционными проектами на общую сумму 6,8 млрд рублей. С пятью якорными инвесторами уже заключены соглашения на реализацию семи инвестпроектов. Еще два инвестора готовы в ближайшее время заключить соглашения о намерении реализовать инвестиционные проекты.