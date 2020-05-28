Минтранс предложил выдавать ваучеры взамен купленных до мая авиабилетов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ваучеры на авиабилеты, позволяющие авиакомпании не возвращать средства пассажирам за сданный билет и дающие возможность совершить полет позже, можно будет получить только на билеты, купленные до 1 мая 2020 года. При отказе от ваучера перевозчик сможет вернуть деньги пассажиру в течение трех лет, следует из проекта постановления правительства РФ. Проект документа разработан Минтрансом и опубликован на официальном сайте нормативных правовых актов.

"В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) настоящее постановление применяется к договорам воздушной перевозки пассажира, которые подлежали исполнению с 1 февраля 2020 г. по международным воздушным перевозкам с Китайской Народной Республикой, с 18 марта 2020 г. по всем внутренним воздушным перевозкам и иным международным воздушным перевозкам, и были заключены до 1 мая 2020 года", - отмечается в проекте.

Российские авиакомпании с апреля начали опционально предлагать пассажирам оформить ваучеры вместо возврата средств за неиспользованные билеты в связи с массовыми отменами рейсов из-за распространения коронавируса. Ранее в Госдуму был внесен законопроект, устанавливающий новые правила возврата стоимости билетов на самолет, поезд и другой транспорт при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Как следует из документа, при введении режима повышенной готовности или режима ЧС, например, авиаперевозчики смогут "установить особенности исполнения договора воздушной перевозки пассажира, в том числе право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения и возвратить уплаченную за воздушную перевозку пассажира провозную плату в порядке и сроки, установленные правительством РФ".

Как уточняется в проекте Минтранса, авиакомпания может изменить дату и время маршрута или отказать в перевозке в целом. При этом, если пассажир не будет согласен с новыми предложенными маршрутами и датой путешествия, он может получить возмещение стоимости авиабилетов в течение трех лет.

Как следует из пояснительной записки, такая мера нужна для того, чтобы избежать банкротств авиакомпаний.

"6 апреля 2020 г. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) признала депозитные ваучеры законной формой возврата денег за авиабилеты и призвала регуляторов всех стран разрешить законный оборот депозитных ваучеров авиакомпаний во избежание разрушительных последствий для авиационной отрасли. IATA оценивает объем текущей задолженности авиакомпаний по возвратам в 35 млрд долларов США, а падение выручки от продажи авиабилетов - на 44% в этом году по сравнению с 2019 годом. В этих условиях практически невозможно в короткие сроки найти достаточные финансовые средства, чтобы сохранить прежнюю экономическую модель и избежать банкротства", - уточняется в записке. Вместе с тем в проекте документа отмечается, что он проект подготовлен " с учетом соблюдения баланса интересов перевозчиков и пассажиров".