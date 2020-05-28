Экспорт России в I квартале сократился на 9,9%

ПАРИЖ, 28 мая. /ТАСС/. Экспорт России в первом квартале 2020 года сократился на 9,9% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, импорт упал на 4,3%. Об этом говорится в распространенном в четверг коммюнике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Согласно опубликованным данным, в первом квартале этого года российский экспорт составил $92,7 млрд, а импорт - $63 млрд, в четвертом квартале 2019 экспорт составлял $102,8 млрд, импорт - $65,8 млрд. Как отмечают эксперты, на показатели повлияли меры, введенные странами G20 против коронавируса, а также резкое падение нефтяных цен. Экспорт Саудовской Аравии в этот период упал на 10,2% и составил $55,6 млрд, тогда как в конце 2019 года ее экспорт составлял $61,9 млрд.

Как подчеркивает организация, международный товарооборот сократился на всей территории G20. В ОЭСР указали, что экспорт таких стран, как Франция, Индия, Италия и Великобритания "упал на 7,1%, 9,2%, 4,9% и 7,8% соответственно, в то время как импорт упал на 7,0%, 2,3%, 5,6% и 6,5%". "Торговля Германии развивалась несколько лучше, чем в других странах Европейского Союза, входящих в G20, - ее экспорт и импорт сократились всего на 3,5% и 2,4% соответственно", - добавили в организации.

По данным организации, в Канаде и Соединенных Штатах "экспорт сократился на 4,2% и 1,9% соответственно, однако экспорт Мексики немного увеличился (1,0%)". Также указывается, что в Бразилия, которая изначально была менее подвержена вспышке коронавируса в первом квартале 2020 года, наблюдается "незначительный рост экспорта и импорта (на 0,9% и 2,8%)".

Там также подчеркнули, что ранние данные за апрель "указывают на более резкое падение во втором квартале". "Например, корейский и японский экспорт упали на 21,5% и 10,6% соответственно по сравнению с мартом 2020 года", - пояснили в ОЭСР.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 350 тыс. из них умерли.