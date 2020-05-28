Эксперт: в первые месяцы работы после карантина кинотеатры недополучат 50% дохода

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ограничения в работе кинотеатров негативно скажутся на доходе в первые месяцы, поскольку заполняемость зала будет максимум 50%. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула кино") Алексей Васясин.

Российские кинотеатры смогут открыться только по решению местных властей с учетом рекомендаций, которые Роспотребнадзор подготовил вместе с Министерством культуры РФ. Документ, включающий набор правил как для самих заведений и их сотрудников, так и для посетителей, опубликовали в четверг на сайте ведомства.

"Эта история ограничений, она негативно повлияет в первые месяцы <...>, так как все-таки основные деньги зарабатываются в прайм-тайм, когда полные аншлаги. Получается, что будет (заполнено) только 50% зала. Это один фактор, а второй фактор - на момент открытия, безусловно, не будет достаточного количества релизов новых, к которым привыкли зрители. Думаю, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, неважно, возьмем июль или август, это будет где-то минус 50%, если не больше", - сказал Васясин.

Он отметил, что киносети готовы продавать маски зрителям, если потребуется, но повышать цену на них и зарабатывать на этом не планируют. Собеседник агентства подчеркнул, что главный источник дохода кинотеатров - это продажа билетов на фильмы и продажа продукции, в частности, попкорна.

По словам Васясина, сети не рассчитывают открыться раньше середины июля, первой премьерой по-прежнему видят новый фильм Кристофера Нолана "Довод".

Рекомендации Роспотребнадзора предполагают, в частности, регулярную дезинфекцию и проветривание помещений, соблюдение получасового интервала между сеансами, обязательное ношение сотрудниками масок и перчаток. Зрителям рекомендуется приходить на сеанс в маске, рассаживаться в зале с учетом социальной дистанции, если они не живут вместе или не являются членами семьи.