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Пандемия коронавируса нового типа

В Iberia заявили, что вряд ли возобновят полеты в Россию летом

При этом в испанской авиакомпании сообщили, что в июле откроют 40 различных направлений как по стране, так и по Европе

МАДРИД, 28 мая. /ТАСС/. Испанская авиакомпания Iberia на данный момент не планирует возобновлять полеты в Россию в предстоящий летний сезон. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе перевозчика.

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"Изначально не планируется [возобновлять полеты в Москву или Санкт-Петербург летом], но мы гибкие и будем реагировать в зависимости от спроса", - отметили в авиакомпании.

При этом в распространенном в четверг пресс-релизе Iberia говорится, что перевозчик постепенно будет возобновлять полеты по разным направлениям, приостановленные из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что авиакомпания выполнит лишь 21% от ранее запланированных на лето рейсов на недальние расстояния. Так, в июле будут открыты в общей сложности 40 различных направлений как по Испании, так и по Европе. Ожидается, что в августе число направлений увеличится до 53.

Ранее в Министерстве промышленности, торговли и туризма Испании корр. ТАСС заявили, что королевство готовится принять гостей из России, но сроки возобновления туристических поездок зависят от эпидемиологической обстановки. В ведомстве подчеркнули, что обязательный карантин для иностранных туристов в Испании будет отменен с 1 июля.

Испания является одним из наиболее серьезно пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве выявлено более 236,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, 27 118 пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности для сдерживания распространения заболевания. Это позволило ограничить передвижение жителей по всей стране. Поскольку уровень распространения коронавируса в Испании снижается, власти королевства постепенно смягчают ограничительные меры.

Теги
ИспанияРоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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