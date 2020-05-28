"Транснефть" направила в правительство предложения по сохранению инвестпрограммы-2020

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. "Транснефть" направила в правительство свои предложения по сохранению инвестпрограммы на 2020 год в объеме 257 млрд рублей. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава компании Николай Токарев.

"На 2020 год планы: нам приходится сейчас с учетом и пандемии, и известной сделки с ОПЕК прорабатывать новые стресс-варианты бюджета, чтобы не сокращать нашу инвестиционную программу, она запланирована на уровне 257 млрд [рублей]. Мы рассчитываем, что удастся это сделать, хотя объемы по выручке, по грузообороту проседают где-то процентов на 10, это предварительный расчет", - сказал Токарев, добавив, что компания планирует завершить разработку стресс- вариантов бюджета в ближайшее время.

По его словам, компания направила в правительство предложения, как можно избежать дефицита денег и оставить программу в прежнем виде. "Предложения разные, находят поддержку. Я думаю, что мы здесь найдем приемлемые решения", - сообщил глава "Транснефти". "Это очень важно. Я Вас прошу уделить этому особое внимание", - сказал Путин в ответ.

По словам Токарева, в ближайшие 5 лет главный акцент в работе "Транснефти" будет сделан на модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт действующей инфраструктуры. "Потому что у нас примерно 40% сетей уже на пределе своих технических ресурсов", - добавил глава компании.

В конце апреля первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин сообщил, что компания может направить 81 млрд рублей на выплату дивидендов по итогам 2019 года, или 11,2 тыс. рублей на акцию (рост на 4,6%). Однако из-за внешних факторов компания просит правительство разрешить их выплату частями в течение трех лет.

Кроме того, ранее Путин поручил правительству в срок до 15 июня проработать вопрос установления специальных тарифов на услуги "Транснефти" и РЖД по транспортировке нефти и нефтепродуктов на срок действия соглашения ОПЕК+.