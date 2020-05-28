Генсек ООН предупредил о возможных катастрофических финансовых последствиях пандемии

ООН, 28 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что пандемия коронавируса может привести к катастрофическим последствиям для мировой экономики, если не принять срочные меры. Такое заявление он сделал в четверг, выступая на проходящем в видеоформате мероприятии высокого уровня по финансированию развития в условиях пандемии и после нее.

"Если мы не начнем действовать сейчас, пандемия коронавируса вызовет невероятные разрушения и страдания по всему миру", - отметил генсек.

"Голод достигнет исторических масштабов. Еще более 60 млн человек окажутся в состоянии крайней нищеты. До половины всех мировых трудовых ресурсов - 1,6 млрд человек - без заработка", - перечислил он возможные последствия.

По словам Гутерриша, падение уровня мирового производства может составить $8,5 трлн, что станет самым резким сокращением со времени Великой депрессии 1930-х годов.

"Пандемия продемонстрировала нашу хрупкость, - констатировал глава ООН. - Несмотря на все технологические и научные достижения последних десятилетий, мы находимся в беспрецедентном гуманитарном кризисе, вызванном микроскопическим вирусом".

"Это сложное и опасное время. Мы должны пройти его со всей настойчивостью, серьезностью и ответственностью", - призвал Гутерриш. Он подчеркнул, что "преодоление распространения коронавируса и скорейшее восстановление будет стоить денег". "Но без них цена будет намного выше", - заключил генсек.

Шесть мер

В связи с этим генсек напомнил о разработанных ООН шести критически важных экономических шагах. Предлагаемые меры включают, в первую очередь, изменение специальных прав заимствования, а также списание долгов нуждающимся странам, борьбу с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и другими финансовыми преступлениями. Главной, шестой мерой, по мнению генсека, должно стать создание более устойчивой экономической системы после выхода из пандемии.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 379 051 случаев заражения, выздоровели 150 993 человек, умерли 4 142. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.