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Молния
Обновлено 

Международные резервы России за неделю выросли на $2,4 млрд

По данным ЦБ, они составили $565,3 млрд

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Международные резервы РФ по данным на 22 мая 2020 года увеличились по сравнению с показателем на 15 мая на 0,4% (или на $2,4 млрд) и составили $565,3 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.

В Центробанке отметили, что рост произошел "под воздействием положительной переоценки".

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

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