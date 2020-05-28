ВЭБ.РФ совместно с кабмином разрабатывает рекомендации по "зеленому" финансированию

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. ВЭБ.РФ совместно с правительством, банками и экологическими экспертами разрабатывает методологические рекомендации по "зеленому" финансированию проектов. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя ВЭБ.РФ, член правления Алексей Мирошниченко.

Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что общенациональный план развития экономики включает меры по поддержке инвестиций, в частности механизм "зеленых" облигаций.

"ВЭБ.РФ в настоящее время активно разрабатывает вместе с государством, экологическими экспертами, банками и участниками рынка методологические рекомендации по "зеленому" финансированию, задающие вектор развития этого очень важного для страны направления. Мы считаем, что развитие этого рынка необходимо для скорейшего преодоления последствий кризиса. Основная цель создания рекомендаций - помочь бизнесу привлечь финансирование в экологичные производства", - сказал Мирошниченко.

По его словам, первая версия методических рекомендаций уже готова, в течение лета она будет согласована с участниками рынка и профильными министерствами, после чего получит официальный статус. Мирошниченко также подчеркнул, что разрабатываемые рекомендации не носят запретительный характер и не предполагают каких-то санкций за невыполнение.

"Если какой-либо проект будет признан "зеленым" - под него можно будет выпустить "зеленые" долговые бумаги или получить "зеленый" кредит. Такие [ценные] бумаги очень высоко ценятся на мировых рынках, инвесторы готовы удовлетвориться чуть меньшей доходностью, если понимают, что реализация проекта улучшит или хотя бы не ухудшит экологическую ситуацию", - добавил он, отметив, что в будущем в России эмитенты "зеленых" финансовых инструментов могут получить ряд мер поддержки со стороны государства.

ВЭБ.РФ со своей стороны также планирует принять участие в финансировании "зеленых" проектов. Особое внимание госкорпорация уделит развитию таких секторов, как "зеленый" транспорт, утилизация мусора, экологическая трансформация крупной промышленности и энергоэффективная модернизация городов, уточнил Мирошниченко. "Согласно разрабатываемой нами схеме ВЭБ.РФ будет играть роль архитектора системы: мы будем поддерживать и совершенствовать "методологическую оснастку" всей системы, а также "аттестовывать" международно признанных верификаторов, рейтинговые агентства и других участников рынка для то, чтобы они оценивали, "зеленые" ли конкретные выпуски/кредиты или нет. В ВЭБ будет создан собственный Центр компетенций, который будет следить, чтобы "зелеными" могли стать только действительно достойные проекты", - заключил Мирошниченко.

"Зеленое" финансирование

"Зеленое" финансирование предполагает под собой предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.

"Зеленая" облигация (green bond) - долговой инструмент. Средства от продажи облигаций направляются на финансирование проектов по охране окружающей среды, борьбе с изменением климата и рациональному использованию природных ресурсов. Целью этого механизма является привлечение инвесторов к финансированию экологических инициатив, в частности направленных на развитие возобновляемых источников энергии.