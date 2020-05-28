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Пандемия коронавируса нового типа

ЦБ рекомендовал банкам сообщать заемщикам причины отказа в кредитных каникулах

Также Банк России напомнил, что информирование заемщика о принятом решении должно быть осуществлено в срок, не превышающий пяти дней со дня получения его заявления

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Банк России направил российским банкам, микрофинансовым организациям, кредитным кооперативам, сельхозкооперативам и ломбардам информационное письмо, в котором рекомендовал сообщать заемщикам о причинах отказа в реструктуризации кредитов.

"Рекомендуем кредиторам одновременно с уведомлением заемщика об отказе в удовлетворении его требования об изменении условий кредитного договора (договора займа), направлять заемщикам информацию о причинах такого отказа", - говорится в письме регулятора.

Также Банк России напомнил, что обращение заемщика об изменении условий займа и информирование его о принятом решении должно быть осуществлено в срок, не превышающий пяти дней со дня получения заявления заемщика.

В случае принятия положительного решения по реструктуризации займа регулятор рекомендует не начислять неустойку с момента направления заемщиком обращения об изменении условий кредитного договора.

Закон о предоставлении кредитных каникул в условиях распространения коронавируса был принят Госдумой 1 апреля 2020 года. В соответствии с принятыми нормами, заемщики (гражданин либо индивидуальный предприниматель) могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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