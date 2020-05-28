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Во Франции зарегистрировали рекордное число обратившихся на биржу труда за месяц

В апреле на бирже труда в категории "без какой-либо деятельности" зарегистрировались 843 тыс. человек, это рекорд с 1996 года

ПАРИЖ, 28 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 843 тыс. человек зарегистрировались во Франции в апреле на бирже труда в категории А (без какой-либо деятельности), установив таким образом новый рекорд с 1996 года. Об этом говорится в отчете, опубликованном министерством труда в четверг.

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"В апреле 2020 года во Франции число лиц, зарегистрированных на бирже труда в категории А (исключая заморский департамент Майотта), увеличилось на 843 000 (22,6%), - отметили в ведомстве. - В настоящее время в этой категории зарегистрировано 4 575 500 человек". "Всего за прошедшие три месяца число ищущих работу в этой категории увеличилось на 1 065 200 человек", - добавили там.

Одновременно в ведомстве пояснили, что 633 600 человек покинули категорию B и С (с временно сниженной активностью и продолжительной временно сниженной активностью), большинство из которых перешли в категорию А.

Ранее сообщалось, что в марте прирост в категории А составлял 246 100 человек.

С 17 марта по 11 мая во Франции действовал режим самоизоляции, который предполагал приостановку работы кафе, ресторанов, развлекательных центров, было закрыто большинство магазинов.

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ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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